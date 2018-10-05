10:15 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Дания выделит на программу ООН в Украине 9,2 миллиона долларов

Правительство Дании планирует выделить на программу развития Организации объединенных наций в Украине 9,2 миллиона долларов.

Дания выделит на программу ООН в Украине 9,2 миллиона долларов

Вместе с тем программа должна совместно финансировать мероприятия по развитию. Этот вклад является началом нового этапа углубленного сотрудничества в рамках реализации нового проекта. Об этом говорится в совместном пресс-релизе королевства Дании и ПРООН в Украине, опубликованном в пятницу, 5 октября,

При этом посол Дании в Украине Рубен Мадсен заявил, что его страна и Европа очень заинтересованы в поддержке успешной и процветающей Украины.

Благодаря финансовой поддержке Дании ПРООН сможет способствовать усилению влияния общественных организаций и органов местного самоуправления на востоке Украины, занимающихся темами прав человека и обеспечения возможности для всех граждан пользоваться своими основополагающими правами, иметь доступ к правосудию и активно участвовать в принятии решений, - отметила она, добавив, что местные органы самоуправления, будут обеспечены надлежащими ресурсами и иметь более тесное сотрудничество с гражданским обществом, принимать лучшие решения для страны в целом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ООН в августе призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе. Координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявили о необходимости "увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины".


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