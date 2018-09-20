МВФ рассмотрит выделение транша Украине после принятия бюджета на 2019 год

В четверг вечером, 19 сентября, миссия, которая две недели работала в Киеве, покинула Украину. Перед отъездом постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман прокомментировал визит миссии в Киев. Как сообщили в пресс-службе киевского офиса МВФ, на протяжении двух недель были конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ.

Они касались обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются, - пояснил он.

Вместе с тем глава пресс-офиса МВФ Джерри Райс на пресс-конференции в Вашингтоне заверил, что МВФ продолжает переговоры с Украиной о сотрудничестве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия МВФ во главе с главой миссии Фонда в Украине Роном ван Рооденом работала в Киеве с 6 по 19 сентября. Ход переговоров официально стороны не комментируют, но ранее в СМИ звучала информация о том, что сейчас речь идет о закрытии действующей программы EFF и замене ее новой - stand-by.