21:59 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ рассмотрит выделение транша Украине после принятия бюджета на 2019 год

Международный валютный фонд рассмотрит выделение очередного транша Украине после принятия государственного бюджета на 2019 год.

МВФ рассмотрит выделение транша Украине после принятия бюджета на 2019 год

В четверг вечером, 19 сентября, миссия, которая две недели работала в Киеве, покинула Украину. Перед отъездом постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман прокомментировал визит миссии в Киев. Как сообщили в пресс-службе киевского офиса МВФ, на протяжении двух недель были конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ.

Они касались обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются, - пояснил он.

Вместе с тем глава пресс-офиса МВФ Джерри Райс на пресс-конференции в Вашингтоне заверил, что МВФ продолжает переговоры с Украиной о сотрудничестве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия МВФ во главе с главой миссии Фонда в Украине Роном ван Рооденом работала в Киеве с 6 по 19 сентября. Ход переговоров официально стороны не комментируют, но ранее в СМИ звучала информация о том, что сейчас речь идет о закрытии действующей программы EFF и замене ее новой - stand-by.


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