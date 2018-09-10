08:15 10.09.2018 | Экономика | Новости
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Власти Беларуси не смогли договориться с МВФ о сроках реализации реформ

Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда.

Власти Беларуси не смогли договориться с МВФ о сроках реализации реформ

Президент страны Александр Лукашенко считает, что программа МВФ может стать "шоком для населения". Как сообщает в понедельник, 10 сентября, Deutsche Welle отб этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По его словам, это связано с тем, что Фонд настаивал в более сжатом периоде реализации реформ от ранее запланированных сроков.

Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации, - пояснил министр, добавив, что в будущем Беларусь имеет намерение разместить на локальных рынках Китая и России суверенные облигации на сумму до двух миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины рассчитывает получить транш МВФ до конца осени. Как отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, приезд миссии Фонда может означать, что шансы на положительный пересмотр вопроса о выделении транша достаточно высокие.


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