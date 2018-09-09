15:15 09.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал повышение минималки в этом году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году власти примут решение о повышении минимальной заработной платы до почти 4200 грн. Об этом сообщается на правительственном портале.

Порошенко анонсировал повышение минималки в этом году

Как утверждает глава государства, Украина должна забыть о дешевой рабочей силе, а украинцы имеют право получать достойную зарплату.

Что касается финансового обеспечения украинских военнослужащих, то, по словам президента, изменилась сама система оплаты. Так, в 2014 году мобилизованный военный получал 600 грн в месяц, и ему надо было отслужить три месяца, чтобы получать две тыс. грн.

Он также сказал, что на сегодня растет и средняя заработная плата, и когда она достигнет 12-15 тыс. грн за счет повышения эффективности труда, когда люди будут получат 400-600 евро, они перестанут выезжать на работу за границу.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", количество украинцев, зарплата которых превысила 10 тыс. грн достигла почти 27 процентов. А в 2017 году этот показатель составлял на 10 процентов меньше. При этом минимальная зарплата выросла с 3200 грн до 3723 грн.


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