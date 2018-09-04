Украина внесла в бюджет Совета Европы 400 тысяч долларов, - Климкин

Во вторник, 4 сентября, Украины внесла 400 тысяч долларов. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в связи с тем, что Россия начала применять против европейской институции финансовый шантаж, Украина сделала взнос.

Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы, - отметил Климкин.

Напомним, как сообщил УРА-Информ, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, на сегодня СЕ не демонстрирует активную политику в вопросе освобождения украинских политзаключенных.