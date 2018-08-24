14:24 24.08.2018 | Политика | Новости
100202079:nastya

Меркель поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.

Меркель поддерживает строительство газопровода

Об этом информирует агентство Reuters.

По словам Меркель, транзит российского газа через Украину необходимо продолжать и после того, как "Северный поток — 2" вступит в строй.

Ранее против строительства "Северного потока — 2" активно выступает не только Украина, но и Вашингтон. Администрация Трампа считает, что газопровод усилит зависимость Германии и Европы в целом от России и предлагают в качестве альтернативы покупки сжиженного газа, в том числе из США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровод "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.


Поделиться
Читайте также:
 
На выходных в Киеве пройдут продуктовые ярмарки В Киеве на параде присутствовали военные из 18 стран В США советуют Украине взять штурмом ДНР и ЛНР Около полтысячи американцев отравились салатами из McDonald's
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив