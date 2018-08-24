Меркель поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2"

Об этом информирует агентство Reuters.

По словам Меркель, транзит российского газа через Украину необходимо продолжать и после того, как "Северный поток — 2" вступит в строй.

Ранее против строительства "Северного потока — 2" активно выступает не только Украина, но и Вашингтон. Администрация Трампа считает, что газопровод усилит зависимость Германии и Европы в целом от России и предлагают в качестве альтернативы покупки сжиженного газа, в том числе из США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровод "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.