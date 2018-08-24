Экспорт украинского мяса птицы в ЕС вырос на 80%

Об этом сообщает Pro-Consulting.

Предприниматели экспортировали за первые шесть месяцев в ЕС 62 тыс. т курятины.

Украина заняла третье место среди поставщиков данной продукции в ЕС.

Аналитики Pro-Consulting подчеркнули, что благодаря расширению географии экспортных поставок, открытие рынка Ближнего Востока, Украина будет оставаться в лидерах отрасли. В 2017 году основными покупателями украинского птицы были Нидерланды, Египет и Ирак.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине за полгода мясо подорожало более чем на 20%. Такие данные Государственной службы статистики. К концу года эксперты прогнозируют подорожание мяса, в частности свинины, еще на 10%. На это повлияла стоимость кормов, большая часть которых - это зерновые.