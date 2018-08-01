Производство растет, а цены падают. В Украине резко подешевел виноград

Так в прошлом году в конце июля цены составляли 65 грн/кг, то сейчас они находятся на уровне 35 грн, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Снижению цен способствовали погодные условия, которые дали фермерам возможность собрать высокий урожай. Как следствие - рынок пресытился продуктом и цены упали.

Продлить срок реализации винограда в ожидании лучшей цены операторы рынка не могут, потому что нет соответствующих хранилищ.

Это делает невозможным шанс фермеров получить более серьезную прибыль от реализации в неактивный сезон.

Стоит отметить, что площади под виноградниками в последние годы снижаются. Если в 2013-м году они оценивались в 67 тыс. га, то сейчас составляют 41 тыс. га. Однако урожай, собранный в 2017-м, на 8% превысил результат предыдущего года.

Как сообщал "УРА-Информ", урожай арбузов и дынь в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн. Также, по прогнозам, увеличится сбор овощей, винограда, фруктов и ягод, рапса, сои.