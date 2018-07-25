10:58 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может выпустить бонды в китайских юанях, - Макарова

Министерство финансов планирует возобновить выпуск облигаций в евро и посмотреть на выпуск долга в дебютных валютах, таких как китайский юань.

Украина может выпустить бонды в китайских юанях, - Макарова

Об этом накануне рассказала исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова. По ее словам, страна будет брать взаймы в долларах, а также увеличивать выпуск бондов в гривне, поскольку она пытается справиться со значительными долгами и снизить ее чувствительность к обменным курсам, которая возникает из-за значительной части своих заимствований в долларах.

Мы будем пытаться активизировать проблемы внутри страны, особенно в украинской валюте, - пояснила она, добавив, что прошло некоторое время с тех пор, как мы выпустили в евро, но мы можем даже исследовать и другие рынки.

На вопрос, может ли это быть выпуск в китайском юане, она сказала, что это то, на что смотрела страна. Это может быть, но не в этом году, - пояснила Макарова, напомнив, что

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Макарова сообщала, что Украина планирует увеличить объем заимствований. В частности, страна возобновить выпуск облигаций внешнего государственного займа в евро. Украина также будет брать взаймы в долларах и планирует увеличивать выпуск облигаций в своей национальной валюте, - отметила она.


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