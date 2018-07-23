США выделит 200 млн. долларов на украинскую оборону

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Как сообщается, что данные средства будут направлены на предоставление стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных Сил Украины.

Известно, что соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство направило 200 млн. грн. на компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II группы, получивших ее во время участия в боевых действиях за рубежом.