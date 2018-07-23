12:14 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США выделит 200 млн. долларов на украинскую оборону

Соединенные Штаты Америки в 2018 году намерены предоставить Украине 200 млн. долларов для усиления безопасности и обороны.

США выделит 200 млн. долларов на украинскую оборону

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Как сообщается, что данные средства будут направлены на предоставление стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных Сил Украины.

Известно, что соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство направило 200 млн. грн. на компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II группы, получивших ее во время участия в боевых действиях за рубежом.


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