17:56 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине могут появиться недорогие машины из Европы

На украинском рынке могут отправиться недорогие новые авто, предназначенные для США.

В Украине могут появиться недорогие машины из Европы

Возможный торговый конфликт между США и Евросоюзом, вызванный заявлением Трампа о введении 20-процентной пошлины на авто из ЕС, может сыграть на руку украинским автолюбителям.

В данный момент в европейских портах зависли большие партии автомобилей, произведенных для американского рынка. В случае введения новой пошлины с оставшимися в портах авто нужно будет что-то делать и тут придет черед украинских покупателей.

Как отметил президент Association of Troubleshooters Сергей Креймер, для украинцев это только плюс, потому, что эти автомобили будут продаваться в портах для тех, у кого есть наличные деньги.

В качестве примера Креймер привел Mercedes-Benz Е-Class, который в хорошей комплектации обойдется в 40 тысяч долларов, что составляет примерно 45% от его реальной стоимости.

К цене покупки добавляется аукционный и портовый сбор, а также транспортные расходы вывоз авто из территории ЕС, но в любом случае это очень хорошая экономия.


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