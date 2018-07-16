В Украине стало меньше безработных

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Сообщается, что в июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%.

В июне на одну вакансию было четыре человека. При этом, количество вакансий составило 82,4 тыс., это на 3,8 меньше, чем в мае 2018 года.

"Средний размер пособия по безработицы составляет 2 425 грн", - говоритося в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", количество безработных граждан в Украине по состоянию на 1 июня сократилось на 3,3%, или на 10,8 тысяч. На данный момент безработных в стране насчитывается 316 тысяч человек.