Ощадбанк перечислил в бюджет треть прибыли

По итогам 2017 года банк перечислил в государственный бюджет часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов. Как сообщает пресс-служба банка, отчисления осуществлены согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности" и постановлением Кабмина от 28 февраля 2018 №139 "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства". Для Ощадбанка этот норматив составляет 30% чистой прибыли, полученной за 2017 год.

В банке также напомнили, что прибыль за 2017 год составила 558,5 миллионов гривен, что на 20,3% превышает результат предыдущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины обновил список нарушителей банковский нормативов. По данный регулятора, из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, по состоянию на 1 мая нарушали два банка. Это меньше, чем месяц тому назад.