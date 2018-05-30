11:27 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и НАТО утвердили совместную дорожную карту

В ходе заседания совместной рабочей группы Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству стороны согласовали совместные дальнейшие шаги в работе.

Украина и НАТО утвердили совместную дорожную карту

Об этом сообщил представитель украинской делегации, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. По его словам, особое внимание уделили вопросу технической совместимости Вооруженных сил Украины с подразделениями стран НАТО.

Кроме того, стороны одобрили обновленную дорожную карту Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

В свою очередь украинская сторона продемонстрировала иностранным партнерам наработки предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе новинки в области автоматизированных систем управления войсками, телекоммуникационных устройств и самолетостроения.

Секретарь НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд отметил, что Украина хорошо справилась с выполнением мероприятий оборонно-технического сотрудничества в рамках комплексного пакета помощи. Также он высоко оценил проведение реформ по внедрению технических стандартов в сфере обороны и реализацию трастовых фондов НАТО.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российской Федерации необходимо поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом реализации минских договоренности, а также введение миротворческой миссии на Донбасс.


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