09:39 15.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть торгуется выше 78 долларов за баррель

Во вторник утром, 15 мая 2018 года, стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent находятся выше отметки в 78 долларов за баррель.

Нефть торгуется выше 78 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. 

Так, по состоянию на 08:02 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,28 долларов за баррель. По данным агенства, это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,01 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", США готовы значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана. Мы может разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения, - заявил Трамп, добавив, что принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов".


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