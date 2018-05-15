Нефть торгуется выше 78 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:02 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,28 долларов за баррель. По данным агенства, это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,01 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", США готовы значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана. Мы может разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения, - заявил Трамп, добавив, что принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов".