13:32 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Сталь" за 2017 год сократило прибыль на 25,3%

Северодонецкое частное акционерное общество "Сталь" в Луганской области, которое собирает металлолом и изготавливает заготовки из черных металлов, сократило прибыль. Так, по итогам работы в 2017 году, оно уменьшило чистый доход до 1,108 млн грн. сравнительно с предыдущим годом.

Об этом информирует отчет компании, обнародованном в системе НКЦБФР.

Чистая прибыль в этот период сократился на 2,9%, до 67,204 млн грн. В то же время нераспределенный доход к завершению 2017 года равнялся 79,629 млн грн.

До этого ЧАО "Сталь" по итогам 2016 года одержало чистую прибыль в сумме 1,483 млн грн, тогда как в 2015 году был чистый убыток 31,741 млн грн. Нераспределенный доход на итог 2016 года дошел до 78,521 млн грн.

На конец 2017 года, в наличии у ООО "Сталь-Инвест" пребывало 31,0071% акций ЧАО "Сталь". При этом уставный капитал "Стали" равняется 6,127 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания "Метинвест" планирует в 2018 году увеличить загруженность  металлургических комбинатов Мариуполя.


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