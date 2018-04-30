"Сталь" за 2017 год сократило прибыль на 25,3%

Об этом информирует отчет компании, обнародованном в системе НКЦБФР.

Чистая прибыль в этот период сократился на 2,9%, до 67,204 млн грн. В то же время нераспределенный доход к завершению 2017 года равнялся 79,629 млн грн.

До этого ЧАО "Сталь" по итогам 2016 года одержало чистую прибыль в сумме 1,483 млн грн, тогда как в 2015 году был чистый убыток 31,741 млн грн. Нераспределенный доход на итог 2016 года дошел до 78,521 млн грн.

На конец 2017 года, в наличии у ООО "Сталь-Инвест" пребывало 31,0071% акций ЧАО "Сталь". При этом уставный капитал "Стали" равняется 6,127 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания "Метинвест" планирует в 2018 году увеличить загруженность металлургических комбинатов Мариуполя.