Гройсман в марте получил прибавки к зарплате за "интенсивность труда"

Вместе с тем глава правительства получил прибавки к зарплате за "интенсивность труда" в сумме 8 571 гривн. Как сообщил во вторник, 10 апреля, секретариат Кабинета Министров должностной оклад премьера составляет 19 048 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 857 гривен, надбавка за интенсивность труда - 8 571 гривну, зарплата за время отпуска - 1 786 гривны, индексация - 374 гривны.

Таким образом, всего Гройсман за март получил 36,6 тысяч гривен. При этом из жтой сумму были удержанных налоги 7 144 гривны, из них налог с доходов физических лиц - 6 594 гривны, военный сбор - 550 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 29 492 гривны, - пояснили в секретариате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман задекларировал пожертвование 600 тысяч гривен на жилье многодетной семье, его жена - покупку Mercedes-Benz за 2,1 миллионов.