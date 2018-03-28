13:30 28.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине поднимаются цены на социальные продукты

В Украине на протяжении последнего месяца, марта,  зафиксировано падение цены на яйца, курятину и гречку. Одновременно с этим, некоторые продукты, такие как овощи и свинина, ощутимо для кошельков украинцев подорожали.

В Украине поднимаются цены на социальные продукты

Об этом сообщают данные инфляционного барометра.

Как указано, яйца и курятина спали в цене на 2,3% и 1,8% соответственно.

Тройку лидеров по ценовому подению замкнула гречневая крупа, подешевев на 1,3%.

Хотя некоторые продукты питания несущественно подорожали. К примеру, картофель и колбаса подняли стоимость на 0,2% и 0,5% соответственно.

Другие социальные продукты ощутимо подорожали. Так, в частности, капуста прибавила в стоимости на 50,3%, свекла - 49,3%, свининное мясо - 9,6%, макароны - 7,7%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине с 1 марта существенно понизились цены на ряд социальных продуктов питания.


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