Гройсман намерен ввести проверки бизнеса без предупреждения

Соответствующий законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля. При этом в пояснительной записке к документу сказано, что в результате изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля утратили право беспрепятственной инспекции предприятий, поскольку их обязали заблаговременно предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

Это не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права, - пояснили авторы документа, добавив, что целью принятия законопроекта является восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины продлила до 31 декабря 2017 года мораторий на плановые проверки бизнеса. Документ во втором чтении и в целом поддержали 235 народных депутатов.

При этом представляя законопроекта №3153 "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" глава профильного комитета Виктор Галасюк отметил, что мораторий вводится для того, чтобы бизнес успел передохнуть от "драконьего контроля", а государство могло разработать соответствующие механизмы контроля на основе новых принципов государственного надзора и контроля, утвержденных базовым законом №2418.