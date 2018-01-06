Стало известно сколько денег понадобиться Трампу на "стену" с Мексикой

Как передает изданиеThe Washington Post, соответствующий документ был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.

Такую сумму планируется выделить в течение следующих 10 лет. Средства планируется направить на 316 миль (примерно 508 км) нового ограждения и укрепление еще 407 миль (около 655 км), где уже существуют заграждения.

Кроме указанной суммы для дополнительного персонала и обучения, по подсчетам Администрации, потребуется 8 миллиардов, еще 5 млрд долларов - на новые пограничные технологии, не менее 1 млрд - для строительства дополнительных подъездных дорог.

По данным предварительных подсчетов, общие расходы на "стену" превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Обнародованный документ стал первым публичным предварительным подсчетом расходов США на строительство стены, о которой Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер страны Дональд Трамп требует от группы сенаторов-республиканцев план иммиграционной реформы, ужесточающей правила въезда в страну для мигрантов.