13:52 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бизнес ожидает сохранения инфляции на уровне 10 процентов в 2018, - НБУ

Инфляционные ожидания предприятий остались практически на уровне предыдущего квартала - бизнес прогнозирует рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины.

Бизнес ожидает сохранения инфляции на уровне 10 процентов в 2018, - НБУ

Согласно результатам опроса, доля респондентов, которые ожидают, что инфляция не превысит 9% или снизится, составляет 40,1%.

При этом, большинство респондентов считают основным фактором, влияющим на рост потребительских цен в Украине, затраты на производство. При этом респонденты отметили усиление его роли – 73,1% ответов по сравнению с 70,5% во втором квартале 2017 года.

Кроме того, бизнесмены несколько снизили панические настроения относительно снижения курса гривны по отношению к доллару.

Так, доля респондентов, которые ожидают, что курс гривны в течение следующих 12 месяцев не превысит 27 гривен за доллар выросла до 21,1% с 14,8% во втором квартале 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение девяти месяцев этого года Национальный банк Украины в ходе проверок выявил 101 нелегальный пункт обмена валют. 


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