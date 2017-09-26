15:29 26.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Раде опровергли поставки орудия Южному Судану

Компаний Укринмаш вела переговоры о поставках оружия Южному Судану еще в 2012-2013 годах во времена президентства Виктора Януковича.

В Раде опровергли поставки орудия Южному Судану

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

По словам министра, эта информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности.

Украинская государственная корпорация Украинмаш, которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском, который предоставила месяц назад Amnesty International.

"На мой взгляд, Amnesty International поступила очень нечестно, у них была официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты", – добавил Геращенко.

Также, Amnesty International еще месяц назад спрашивала, был ли такой контракт действительно и Украинмаш ответил, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", если Соединенные Штаты Америки поставят оружие в Украину, российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие "зоны".


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