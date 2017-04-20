Наличный доллар в четверг упал до 26,87 гривен

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 26,87 гривен, а евро можно купить по 28,88 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90-26,75, продажи 26,76-27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6129, продажи - 26,8739 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,30-28,55, продажи - 28,65-29,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2778, продажи - 28,8749 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,650, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,353, продажи - 4,809 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 19 апреля, наличный доллар не изменился и остался на уровне 26,90 гривен. Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом, вчера евро можно было купить по 28,86 гривен.