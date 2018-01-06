Автомобиль Volvo Дэвида Боуи продан за рекордную сумму

Раритетный автомобиль Volvo 262C, принадлежавший британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для старых машин сумму.
Об этом сообщает издание The Local.
Примечательно, что покупатель заплатил за лот 212,8 тысяч швейцарских франков, это почти 216 тысяч долларов при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.
Принадлежавший Боуи автомобиль Volvo выпустили в 1981 году. Машина стала последней в своем модельном ряду.
Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составляет всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.
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