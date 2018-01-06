Автомобиль Volvo Дэвида Боуи продан за рекордную сумму

Об этом сообщает издание The Local.

Примечательно, что покупатель заплатил за лот 212,8 тысяч швейцарских франков, это почти 216 тысяч долларов при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

Принадлежавший Боуи автомобиль Volvo выпустили в 1981 году. Машина стала последней в своем модельном ряду.

Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составляет всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимира Кличк продал свой боксерский халат, в котором была зашита флешка с прогнозом на бой с Энтони Джошуа от украинца на поединок.