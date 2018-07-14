14:41 14.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198821:roman

Около аэропорта Жуляны перевернулся легковой автомобиль - ФОТО

Сегодня, 14 июля, возле Окружной возле авторынка недалеко от Жулянского путепровода перевернулся легковой автомобиль. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Около аэропорта Жуляны перевернулся легковой автомобиль - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги, машину перевернуло с добрый десяток раз. На место происшествия прибыли патрульные и медики, однако спасать было некого, рулевой легковика устпел выскочить из машины еще до столкновения. Он находился в трезвом и адекватном состоянии.

Стоит отметить, что на данном участке именно превышение скоростного режима часто становится причиной серьёзных ДТП. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице столкнулись иномарка и маршрутка "Богдан". Автобус ударил Accent с левой стороны багажника, от чего последнего развернуло на 180 градусов и отбросило на тротуар.


Поделиться
Читайте также:
 
В Алжире Порошенко поменял посла - ФОТО Сегодня сборные Англии и Бельгии будут бороться за третье место на Чемпионате мира-2018 Украина будет кататься на французских вертолетах В столице столкнулись иномарка и маршрутка "Богдан" - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив