Кличко напомнил киевлянам "радостную" новость о подорожании проезда

Об этом напомнил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

Цена на проезд в наземном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) вырастет с 4 до 8 гривен, в метро – с 5 до 8 гривен.

Как пояснил мэр, что сейчас коммунальные транспортные предприятия работают в убыток.

По словам Кличко, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий.

Кличко также сообщил, что для льготных категорий киевлян проезд останется бесплатным, а другие жители могут сэкономить, если будут покупать проездные.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Кабмин проведет монетизацию льгот на проезд в транспорте.