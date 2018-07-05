14:11 05.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кличко напомнил киевлянам "радостную" новость о подорожании проезда

С 14 июля в столице вдвое подорожает стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Кличко напомнил киевлянам

Об этом напомнил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

Цена на проезд в наземном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) вырастет с 4 до 8 гривен, в метро – с 5 до 8 гривен.

Как пояснил мэр, что сейчас коммунальные транспортные предприятия работают в убыток.

По словам Кличко, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий.

Кличко также сообщил, что для льготных категорий киевлян проезд останется бесплатным, а другие жители могут сэкономить, если будут покупать проездные.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Кабмин проведет монетизацию льгот на проезд в транспорте. 


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