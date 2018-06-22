14:24 22.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном ТРЦ "Украина" ищут бомбу, людей срочно эвакуируют - ФОТО

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании торгового цента "Украина". Из здания по адресу площадь Победы, 3 эвакуируют персонал и посетителей.

В столичном ТРЦ

Как сообщили правоохранители, аноним позвонил и сообщил о взрывчатке в ТРЦ "Украина".

На место инцидента оперативно прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.  В данное время специалисты обследуют территорию торгово-развлекательного центра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Каменск Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который ради интереса сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. Правоохранители выехали на место, эвакуировали людей и проверили здание вокзала. Взрывоопасных предметов обнаружено не было, но силовики задержала "минера".


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