В столичном ТРЦ "Украина" ищут бомбу, людей срочно эвакуируют - ФОТО

Как сообщили правоохранители, аноним позвонил и сообщил о взрывчатке в ТРЦ "Украина".

На место инцидента оперативно прибыли патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. В данное время специалисты обследуют территорию торгово-развлекательного центра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Каменск Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который ради интереса сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. Правоохранители выехали на место, эвакуировали людей и проверили здание вокзала. Взрывоопасных предметов обнаружено не было, но силовики задержала "минера".