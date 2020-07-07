В "Голосе" не уверены, что Россия готовит нападение на Украину

Народный депутат от партии "Голос", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что нападение Российской Федерации в ближайшее время маловероятно, так как у России имеются проблемы с увеличением военной группировки на границах с Украиной.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Формирование огромной группировки российских войск на границах Украины замедлено и растянуто во времени как минимум на полтора года. Это свидетельство того, что ситуация с нестабильностью с нефтью и COVID-19 в России действительно затруднительна", – сказал он в эфире программы "Свобода Слова".

Он добавил, что на данный момент не фиксируется наличия ударный группировок на границах. Он также добавил, что Россия планировала завершить развертывание войск на границах Украины до конца 2020 года, уточнил Рахманин.

В Ранее в России также прокомментировали эту информацию.