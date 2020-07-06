14:57 06.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В России прокомментировали возможное нападение на Украину

В Российской Федерации весьма быстро отреагировали на интервью командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапа, которые не исключил, что войска России попытаются прорваться в Херсонскую область из Крыма, чтобы пустить воду их Днепра в Северо-Крымский канал.

В России прокомментировали возможное нападение на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова командующего Военно-морских сил Украины глупостью, и что Украина в очередной раз использует "Антироссийскую" пропаганду в своих целях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

"Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", — сказал он.

Напомним, что Неижпапа также отметил, что только Россия начнет вкладывать деньги в Северо-Крымский канал, будет его восстанавливать, то это будет сигналом для Украины, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. Тогда украинской стороне придется отвечать на эти вызовы. Также он добавил, что Украина готовится к наступательным действиям, а не только окопным, как это сейчас происходит на Донбассе.


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