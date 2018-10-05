11:52 05.10.2018 | Спорт | Новости
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В УЕФА проводят конкурс на лучшего игрока недели в Лиге Европы - ФОТО

УЕФА определил пятерых кандидатов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В УЕФА проводят конкурс на лучшего игрока недели в Лиге Европы - ФОТО

Отметим, что к сожалению, в этот список не вошли наши соотечественники.

УЕФА объявил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, форвард "Милана" Патрик Кутроне, нападающий "ПАОКа" Лео Лима и игрок "Фенербахче" Ислам Слимани. Эти номинанты были избраны одними из лучших, так как забили по два мяча в своих матчах.

Добавим, что голосование будет проходить на официальном сайте УЕФА.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Исполнительныого комитета Союза европейских футбольных ассоциаций избрали Германию страной, которая будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Сообщается, что соревновались за проведение финальной части турнира немцы и турки. Однако в борьбе одержала заявку Германия.


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