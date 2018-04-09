Сборная Украины начала подготовку к новому спаррингу

На данный момент африканская команда начала свою подготовку к Чемпионату мира - 2018, который летом должен пройти в России. Марокканцам предстоит сразиться с тремя сборными на выезде. Уже 30 мая они будут играть с нашими футболистами. Примечательно, что страна на порядок уступает Украине в общем рейтинге ФИФА - Марокко находится на 42 месте в рейтинге ФИФА, а Украина - 35-м.

Далее марокканцы сыграют со Словакией 4-го июня и с Эстонией 9 июня. Перед поездкой в России тренерский состав очень тщательно проводил ротационные перестановки. В команде теперь играют такие именитые спортсмены - Мехди Бенатиа из "Ювентуса", Хаким Зийех с "Аякса" и Амине Харит с "Шальке",

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко будет организовывать жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов.