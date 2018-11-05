08:32 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо ранены

За минувшие сутки воскресенье, 4 ноября, боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В воскресенье на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо ранены

При этом 13 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Трое наших военных получили легкие ранения, а один - получил ранения средней тяжести. Как сообщает РА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики вчера в основном вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский.

В районе Золотого боевики дважды обстреливали из минометов калибра 120-мм. На этом же направлении враг трижды применил минометы 82-го калибра. Огневого воздействия из этого же оружия подверглись опорные пункты украинских войск неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.

По данным украинской разведки трое боевиков уничтожены и еще четверо ранены.

С начала текущих суток, российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников сегодня нет.

Напомним, боевики вчера днем 14 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. При этом восемь раз противник применил вооружение, запрещенное "минскими договоренностями".


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