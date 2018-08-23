15:49 23.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесситы присоединились к акции и развернули флаг Украины - ФОТО, ВИДЕО

На главной улице Одессы горожане развернули 27-метровый флаг Украины. Об этом сообщает издание Думская.

Одесситы присоединились к акции и развернули флаг Украины - ФОТО, ВИДЕО

Как известно, это традиционная акция для одесситов посвященная Дню государственного флага. В акции приняли участие волонтеры Вышиванкового фестиваля, и курсанты Института ВМСУ.

Стоит добавить, что флаг Украины на Потемкинской лестнице разворачивают уже десять лет подряд. Также, каждый год флаг дошивают, его длина в метрах соответствует количеству лет, прошедших с момента провозглашения независимости Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за понимание усилий власти в развитии украинского языка. Президент подчеркнул, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом значительно выросла.


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