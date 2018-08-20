22:32 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе полиция закрыла подпольный цех по изготовлению алкогольного суррогата - ФОТО

Прокуратура Одесской области в понедельник, 20 августа, ликвидировала цех по производству алкогольных напитков из недоброкачественного сырья.

В Одессе полиция закрыла подпольный цех по изготовлению алкогольного суррогата - ФОТО

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сегодня во время расследования сотрудники прокуратуры совместно с оперативниками управления Черноморского Управления Государственной фискальной службы в области обнаружили цех по незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и склад, где ее хранили.

Были проведены обыски в нежилых помещениях, где правоохранители изъяли в общей сложности более семи тысяч литров спирта и готовой спиртовой смеси, ароматизаторы и оборудование для производства алкоголя.

Незаконно изготовленная продукция по предварительным данным в дальнейшем реализовывалась через торговые объекты на территории Одессы.

Изъятую продукцию направлено на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская прокуратура и местная полиция разоблачила и прекратила деятельность подпольного цеха. Его организаторы занимались незаконным изготовлением и хранением суррогатного алкоголя. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, злоумышленники в течение 2016-2018 годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт подакцизных товаров.


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