В Одессе полиция закрыла подпольный цех по изготовлению алкогольного суррогата - ФОТО

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сегодня во время расследования сотрудники прокуратуры совместно с оперативниками управления Черноморского Управления Государственной фискальной службы в области обнаружили цех по незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и склад, где ее хранили.

Были проведены обыски в нежилых помещениях, где правоохранители изъяли в общей сложности более семи тысяч литров спирта и готовой спиртовой смеси, ароматизаторы и оборудование для производства алкоголя.

Незаконно изготовленная продукция по предварительным данным в дальнейшем реализовывалась через торговые объекты на территории Одессы.

Изъятую продукцию направлено на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская прокуратура и местная полиция разоблачила и прекратила деятельность подпольного цеха. Его организаторы занимались незаконным изготовлением и хранением суррогатного алкоголя. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, злоумышленники в течение 2016-2018 годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт подакцизных товаров.