12:15 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199874:roman_z

У абитуриентов сегодня есть последний шанс, что бы подать заявление

26 июля последний день подачи заявлений на поступление в ВУЗы Украины.

У абитуриентов сегодня есть последний шанс, что бы подать заявление

Вчера уже завершилась регистрация поступающих в специальных электронных кабинетах.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, подавать заявления для вступление на бакалавра и магистра абитуриентам имеющим полное среднее образование через электронные кабинеты можно будет еще сегодня до 18.00.

Тем же, кто хочет поступить на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа.

Сейчас абитуриенты создали более 160 тыс. электронных кабинетов и подали более 900 тыс. электронных заявлений.

Узнать, кто прошел на бюджет, поступающие смогут 1 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", наиболее популярными специальностями в текущем году абитуриенты считают: право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман рассказал о продаже участков для добычи газа Правительство приняло стратегию информационной реинтеграции Донбасса Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай Двое подростков стали жертвами мины под Горловкой
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив