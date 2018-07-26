У абитуриентов сегодня есть последний шанс, что бы подать заявление

Вчера уже завершилась регистрация поступающих в специальных электронных кабинетах.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, подавать заявления для вступление на бакалавра и магистра абитуриентам имеющим полное среднее образование через электронные кабинеты можно будет еще сегодня до 18.00.

Тем же, кто хочет поступить на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа.

Сейчас абитуриенты создали более 160 тыс. электронных кабинетов и подали более 900 тыс. электронных заявлений.

Узнать, кто прошел на бюджет, поступающие смогут 1 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", наиболее популярными специальностями в текущем году абитуриенты считают: право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.