У абитуриентов сегодня есть последний шанс, что бы подать заявление

26 июля последний день подачи заявлений на поступление в ВУЗы Украины.
Вчера уже завершилась регистрация поступающих в специальных электронных кабинетах.
Как сообщает пресс-служба Минобразования, подавать заявления для вступление на бакалавра и магистра абитуриентам имеющим полное среднее образование через электронные кабинеты можно будет еще сегодня до 18.00.
Тем же, кто хочет поступить на младшего специалиста на базе 11-ти классов возможность подавать заявления через электронные кабинеты будет открыта до 8 августа.
Сейчас абитуриенты создали более 160 тыс. электронных кабинетов и подали более 900 тыс. электронных заявлений.
Узнать, кто прошел на бюджет, поступающие смогут 1 августа.
Как сообщал "УРА-Информ", наиболее популярными специальностями в текущем году абитуриенты считают: право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.