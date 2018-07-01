14:56 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американские послы в Украине решили отметить День независимости США в Киеве

На праздновании Дня независимости США американское консульство в столице организовало благотворительный забег в мешках. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Американские послы в Украине решили отметить День независимости США в Киеве

Тематическая вечеренка на этот раз была повящена - рок-культура и всему тому, что с ней связано - от исполниетелей до групп. На присутствующих ждали игры и развлечения на открытом воздухе. Кроме того, американское посольство организовало добровольный сбор пожертвований на нужды украинской армии.

Забег в мешках в Американском доме на праздновании Дня независимости США состоялся при участии сотрудников консульства, а также официального посла США в Киеве Мари Йованович, которая поздравила присутствующих с установленной на месте празднования сцены. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно посол США в Украине Мари Йованович устроила вечеринку в своем доме встречу с женщинами-коллегами из других дипломатических ведомств. Йованович приветствовала у себя дома в Киеве послов Великобритании и Франции, а также многих замечательных украинок. Все они имели хорошую возможность поговорить об успехах, надежду, а также о вызовах, с которыми сталкивается Украина. 


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