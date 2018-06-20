Франция отправила гумпомощь на Донбасс – ФОТО

Отмечается, что в рамках стратегической инициативы состоялась операция "Помощь Восток", первая отгрузка несколько десятков тонн гумпомощи.

Необходимые вещи для взрослых компании Хартманн предоставила Ассоциация Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина. Перевозку груза на бесплатной основе осуществила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины.

Программа была основана по инициативе командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева и при поддержке Луганской областной военно-гражданской администрации.

Заместитель командующего Объединенными силами по морально-психологическому обеспечению генерал-майор Александр Голоднюк рассказал, что это только первая ступень в виде помощи качественными и крайне необходимыми вещами для медицинских учреждений Луганщины и Донетчины, домов престарепых, находящихся в прифронтовой зоне, и людей с ограниченными возможностями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северодонецк и Краматорск Донецкой области поступил гуманитарная помощь из Беларуси. Среди товаров - комплекты школьной мебели и холодильники, продукты питания ранее были переданы Международному Комитету Красного Креста.