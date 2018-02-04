15:34 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области обесточенными остаются четыре тысячи домов

В ночь на воскресенье, 4 февраля 2018 года, непогода вызвала массовые обесточивания в северной части Луганской области.

В Луганской области обесточенными остаются четыре тысячи домов

В результате сильных дождей без света остались два населенных пункта и частично - еще два. Как сообщает пресс-служба предприятия "Луганское энергетическое объединение", это - 70 трансформаторных подстанций.

На данные момент без света оказались 3943 потребителя - преимущественно на территории обслуживания Сватовского РЭС. В частности, несколько аварийных отключений произошли в самом Сватово, а также - в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЕМ.

При этом восстановление электроснабжения осложняется хозяйственным кризисом в ЛЕО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 февраля в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Так, жителям западных областей стоит ожидать похолодания. Температурный уровень будет оставаться на отметке в минус пять градусов. В северных областях ночью будет идти дождь, температура воздуха днем прогреет регионы до четырех тепла, ночью температура опуститься до нуля.

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