В Луганской области обесточенными остаются четыре тысячи домов

В результате сильных дождей без света остались два населенных пункта и частично - еще два. Как сообщает пресс-служба предприятия "Луганское энергетическое объединение", это - 70 трансформаторных подстанций.

На данные момент без света оказались 3943 потребителя - преимущественно на территории обслуживания Сватовского РЭС. В частности, несколько аварийных отключений произошли в самом Сватово, а также - в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЕМ.

При этом восстановление электроснабжения осложняется хозяйственным кризисом в ЛЕО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 февраля в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Так, жителям западных областей стоит ожидать похолодания. Температурный уровень будет оставаться на отметке в минус пять градусов. В северных областях ночью будет идти дождь, температура воздуха днем прогреет регионы до четырех тепла, ночью температура опуститься до нуля.