Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, четвертого февраля в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.
Об этом передает Украинский гидрометцентр. Так, жителям западных областей стоит ожидать похолодания температурный уровень будет оставаться на отметке в минус пять градусов.
В северных областях ночью будет идти дождь, температура воздуха днем прогреет регионы до четырех тепла, ночью температура опуститься до нуля.
На востоке страны синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре до 17-22 м/с., на дорогах гололедица. В Донецкой и Луганской областях возможно выпадения снега.
На юге Украины сохранится тепло, в течение суток будет достигать температура достигнет максимума в девять-восемь градусов.
В Киеве сегодня туманно, ближе к вечер стоит ожидать выпадения мелких осадков.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину продолжит поступать тепло с юго-запада Европы.