09:22 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, четвертого февраля в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Прогноз погоды Украины на сегодня

Об этом передает Украинский гидрометцентр. Так, жителям западных областей стоит ожидать похолодания температурный уровень будет оставаться на отметке в минус пять градусов. 

В северных областях ночью будет идти дождь, температура воздуха днем прогреет регионы до четырех тепла, ночью температура опуститься до нуля.

На востоке страны синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре до 17-22 м/с., на дорогах гололедица. В Донецкой и Луганской областях возможно выпадения снега.

На юге Украины сохранится тепло, в течение суток будет достигать температура достигнет максимума в девять-восемь градусов.

В Киеве сегодня туманно, ближе к вечер стоит ожидать выпадения мелких осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину продолжит поступать тепло с юго-запада Европы.

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