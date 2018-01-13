ЕС прокомментировало слова Трампа о ядерной сделке с Тегераном

Так, страны "ядерной шестерки", ключевыми игроками которой являются Германия, Франция и Британия немерены еще раз провести рабочую встречу для пересмотра окончательного соглашения с Тегераном о прекращении разработки ядерной программы в обмен на снятие санкций. В ЕС отреагировали на слова Трампа о том, что сообщество всячески "тормозит" процесс продления соглашения, что может грозить откатом всех прошлых достижений Ирана, США и ЕС.

Представители Евросоюза уверены, что стоит продолжать двигаться по дорожной карте прекращения ядерной программы Тегерана до полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский лидер Дональд Трамп пока не может окончательно определиться относительно будущего этого соглашения.