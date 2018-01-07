За 2017 год суду было передано 51-но дело по обвинению в преступлению против нацбезопасности

Так, с января по декабря 2017 года под суд по статье 109-114 Уголовного кодекса Украины было представлено 51-го человека. Таких производств в прошлом году было составлено 264 в отношении 435 преступников. Однако судебным инстанциям удалось рассмотреть всего 71 дело, а вынести обвинительный приговор по 51-му делу. Все обвиненные в подрыве национальной безопасности Украины получили большие сроки тюремного заключения - от 10 и более лет.

Кроме того, СБУ в этом году предотвратило 16-ть попыток террористических актов на территории Украины. Все подозреваемые в попытке совершения терактов уже получили свои приговоры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", СНБО настаивают на принятии закона о нацбезопасности в 2018 году. На данный момент готов скелет закона, однако он еще требует согласование депутатской комиссии безопасности и обороны, что повлечет за собой численные поправки и отправку закона на доработку.