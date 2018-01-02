16:20 02.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нидерланды готовятся назвать 120 причастных к катастрофе МН17

Прокуратура Нидерландов готова судить первых 120 причастных к авиакатастрофе МН17. Об этом передает "Укринформ".

Нидерланды готовятся назвать 120 причастных к катастрофе МН17

Сообщается, что все причастные лица, которые будут названы в ближайшее время будут представлены к уголовному производству, их долю причастности к катастрофе самолета будет рассматривать суд. Кроме того, у Международной следственной группы будет еще дополнительное время для составления всех обвинительных актов в отношении подозреваемых. Иностранным гражданам будут предъявлены обвинения с помощью специальной бесконтактной процедуре.

Нидерланды обещают уже к вечеру второго января 2018 года опубликовать список первых 120 причастных к катастрофе боинга над небом Донецка. 

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине вступил в силу закон о продлении мандата миссии расследования катастрофы МН17.

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