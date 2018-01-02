Нидерланды готовятся назвать 120 причастных к катастрофе МН17

Сообщается, что все причастные лица, которые будут названы в ближайшее время будут представлены к уголовному производству, их долю причастности к катастрофе самолета будет рассматривать суд. Кроме того, у Международной следственной группы будет еще дополнительное время для составления всех обвинительных актов в отношении подозреваемых. Иностранным гражданам будут предъявлены обвинения с помощью специальной бесконтактной процедуре.

Нидерланды обещают уже к вечеру второго января 2018 года опубликовать список первых 120 причастных к катастрофе боинга над небом Донецка.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине вступил в силу закон о продлении мандата миссии расследования катастрофы МН17.