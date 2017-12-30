16:36 30.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал дату следующего раунда освобождения украинских пленных

Украинский президент Петр Порошенко пообещал, что следующий раунд обмена пленными состоится 10 января 2018 года. Об этом лично украинцам сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко анонсировал дату следующего раунда освобождения украинских пленных

По его словам, уже организована специальная группа экспертов, военных и представителей Трехсторонней контактной группы для проведения дополнительной встречи в Минске 10 января 2018 года. В российском плену продолжает оставаться более 100 украинских солдат, которых планируют обменять на оставшихся военнопленных боевиков. Проблема заключается в том, что многие экс-боевики попросту не хотят возвращаться на временно оккупированные территории ОРДЛО.

Напомним, что на этой неделе состоялся первый раунд обмена пленными. Более 70 украинцев снова смогли вернуться на родину и уже будут проводить Новый Год в окружении своих родных и близких. 

"У нас состоится встреча, чтобы мы не останавливались и продолжали на этой же волне", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее боевики подтвердили готовность вернуть Украине еще 23 пленных.

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