Порошенко анонсировал дату следующего раунда освобождения украинских пленных

По его словам, уже организована специальная группа экспертов, военных и представителей Трехсторонней контактной группы для проведения дополнительной встречи в Минске 10 января 2018 года. В российском плену продолжает оставаться более 100 украинских солдат, которых планируют обменять на оставшихся военнопленных боевиков. Проблема заключается в том, что многие экс-боевики попросту не хотят возвращаться на временно оккупированные территории ОРДЛО.

Напомним, что на этой неделе состоялся первый раунд обмена пленными. Более 70 украинцев снова смогли вернуться на родину и уже будут проводить Новый Год в окружении своих родных и близких.

"У нас состоится встреча, чтобы мы не останавливались и продолжали на этой же волне", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее боевики подтвердили готовность вернуть Украине еще 23 пленных.