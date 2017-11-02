В мире за 11 лет погибло около тысячи журналистов

Согласно данным ЮНЕСКО, в мире в течение пяти лет погибли 530 журналистов, а в течение последних 11-ти лет - 930. Такую информацию содержит доклад организации, который был опубликован специально к Международному дню борьбы с безнаказанностью за преступления в отношении журналистов. Эти сведения распространило Deutsche Welle.

К примеру - с 2006 г. по сегодня уже погибли 930 журналистов, а в период в 2012-2016 гг. погибли 530 работников СМИ. Более того, согласно данным организации "Репортеры без границ" – в течение десяти месяцев, которые прошли с начала 2017 г. - оказались убиты 47 работников СМИ.

Как сообщал УРА-Информ, Украина отмечает День журналиста шестого июня.