В Одессе полиция задержала мужчину с арсеналом оружия - ФОТО, ВИДЕО
В Одесской области в среду, 1 ноября, полиция задержала мужчину.
Задержанные перевозил в своей машине оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-служба полиции области, во время проведения комплекса мероприятий на Фонтанской дороге был остановлен автомобиль.
За его рулем находился 27-летний одессит. Полиция решила обыскать автомобиле и обнаружила там автомат АК-74 калибра 5,45 мм, два магазина к нему, 450 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты РГД-5 и 200 патронов к пистолету калибра 9 мм.
Затем правоохранители провели обыск в доме в задержанного и там также обнаружили девятимиллиметровый пистолет иностранного производства и винтовку с оптическим прицелом. Как оказалось мужчина ранее был судим.
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