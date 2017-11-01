В Одессе полиция задержала мужчину с арсеналом оружия - ФОТО, ВИДЕО

Задержанные перевозил в своей машине оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-служба полиции области, во время проведения комплекса мероприятий на Фонтанской дороге был остановлен автомобиль.

За его рулем находился 27-летний одессит. Полиция решила обыскать автомобиле и обнаружила там автомат АК-74 калибра 5,45 мм, два магазина к нему, 450 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты РГД-5 и 200 патронов к пистолету калибра 9 мм.

Затем правоохранители провели обыск в доме в задержанного и там также обнаружили девятимиллиметровый пистолет иностранного производства и винтовку с оптическим прицелом. Как оказалось мужчина ранее был судим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области полицейские при осмотре подсобного помещения 26-летнего жителя города Ковель изъяли оружие, взрывчатку и наркотики.