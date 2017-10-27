Украина имеет огромный потенциал в сфере энергетики, - Йованович

Йованович отметила, что у США и Украины в сфере энергетики стран есть много общего, и из этого можно извлечь взаимную пользу.

"Мы не только внедряем межправительственные программы с Украиной, но и помогаем некоторым компаниям, которые здесь работают в этих сферах. С нашей точки зрения Украина имеет огромный потенциал в сфере энергетики", - заявила она.

В частности, в сфере энергетики Украина и США сотрудничают по комплексу вопросов по Чернобылю, атомной энергетики. А также по газовой сфере и альтернативным источникам энергии.

Помимо этого, в интервью посол обратила особое внимание, что в случае благоприятных условий США намерены сотрудничать и в этой сфере.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями. По его словам, что в течении следующих двух месяцев страна сможет восстановить довоенный контроль над всеми предприятиями энергетики.