ГСЧС предупреждает про усиление ветра в Украине

Согласно данным Укргидрометцентра, седьмого октября в Одесской области, а также в Николаевской, Херсонской и в Запорожской порывы ветра достигнут 15-20 метров за секунду. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также в ГСЧС предупредили и о том, что возможно также усиление ветра – вплоть до стихийного явления. Уже поступили от синоптиков предупреждения про усиление скорости ветра вплоть до критериев стихии – сказано в сообщении. Также в Одесской области ждут сильный дождь.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики ранее предупреждали про штормовой ветер в Украине.