Трамп по вторник намерен "проведать", пострадавший от урагана, Техас

Как сказано в сообщении Белого дома, президент завтра отправится в Техас. Сейчас отрабатываются технические детали поездки с федеральными и местными властями.

Как только все детали будут проработаны, будет сообщено, - добавили в администрации президента, отметив, что они продолжают думать и молиться о пострадавших.

Вместе с тем сам Трамп написал у себя на страничке в социальной сети, что при первом удобном случае планирует отправиться в Техас. По его словам, в Национальном центре США по предупреждению ураганов сообщили, что "Харви" ослаб до тропического шторма.

В то же вермя телеканал CNN, ссылаясь на свои источники отметил, что "конечные точки назначения ещё не выбраны, но предполагается, что поездка Трампа будет проходить вдали от зон, затронутых ураганом, в обход наиболее пострадавших районов. Скорее всего

Трамп посетил Сан-Антонио, но планирует избежать затопленный Хьюстон, - сообщили источники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас из-за подтоплений, которые образовались в результате урагана " Харви", закрыто около 250 дорог. Власти и спасательные службы до сих продолжают бороться с последствиями продолжающихся ливней в Хьюстоне, Виктории и Корпус-Кристи.