09:16 28.08.2017 | Общество | Новости
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Трамп по вторник намерен "проведать", пострадавший от урагана, Техас

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует во вторник, 29 августа, посетить пострадавший от урагана Техас.

Трамп по вторник намерен

Как сказано в сообщении Белого дома, президент завтра отправится в Техас. Сейчас отрабатываются технические детали поездки с федеральными и местными властями.

Как только все детали будут проработаны, будет сообщено, - добавили в администрации президента, отметив, что они продолжают думать и молиться о пострадавших.

Вместе с тем сам Трамп написал у себя на страничке в социальной сети, что при первом удобном случае планирует отправиться в Техас. По его словам, в Национальном центре США по предупреждению ураганов сообщили, что "Харви" ослаб до тропического шторма.

В то же вермя телеканал CNN, ссылаясь на свои источники отметил, что "конечные точки назначения ещё не выбраны, но предполагается, что поездка Трампа будет проходить вдали от зон, затронутых ураганом, в обход наиболее пострадавших районов. Скорее всего

Трамп посетил Сан-Антонио, но планирует избежать затопленный Хьюстон, - сообщили источники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас из-за подтоплений, которые образовались в результате урагана " Харви", закрыто около 250 дорог. Власти и спасательные службы до сих продолжают бороться с последствиями продолжающихся ливней в Хьюстоне, Виктории и Корпус-Кристи.


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