18:22 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре демонтировали 70 нелегальных заправок

Число недавно подвергнутых демонтажу нелегальных заправок в Днепре уже достигло 70-ти штук.

В Днепре демонтировали 70 нелегальных заправок

Эти сведения уже распространили в мэрии данного населенного пункта. Так, в течение прошлых выходных с улиц населенного пункта Днепр было устранено 70 нелегальных заправок. Документов на функционирование не имелось ни у одной заправки, и все они нарушали технику безопасности. Мэрия также подчеркнула, что собственники моноблоков уже пробуют при помощи правоохранителей вернуть себе эти объекты.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице жители микрорайона Сырец просили о демонтаже незаконно работающей заправки. И депутат уже обратился по просьбе граждан в мэрию.


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