Отсутствие чистой воды на Донетчине грозит вспышками инфекций

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В сообщении говорится, что существует опасность того, что без воды останутся еще 700 тысяч человек.

Кроме того, в ООН крайне обеспокоены судьбой 400 тысяч жителей Донецкой области на востоке Украины, которые уже четвертые сутки отрезаны от системы подачи чистой питьевой воды.

Также, представитель ООН призвал все стороны конфликта немедленно предоставить гарантии относительно прекращения военных действий с тем, чтобы позволить ремонтной бригаде приступить к восстановлению системы водоснабжения, а также содействовать пересечению ремонтниками линии соприкосновения.

Наряду с этим, координатор гуманитарной помощи выразил обеспокоенность в связи с угрозой вспышки инфекционных заболеваний в пострадавших районах. Он также подчеркнул, что прекращение подачи воды в больницы чревато крайне опасными последствиями.

Ранее УРА-Информ сообщал, что российский МЧС отправил на Донбасс 64- "гумконвой".